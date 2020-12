Marvel Studios annuncia Legends, nuova serie antologica in arrivo su Disney Plus

Se la miriade di annunci Marvel del Disney Investor Day 2020 non vi sono bastati, sappiate che è stata appena rivelata l'esistenza della nuova serie Marvel: Legends, in arrivo a breve su Disney+.

Sui social della casa produttrice è infatti apparso il logo della produzione, qualcosa che non avevamo avuto occasione di vedere durante la presentazione avvenuta qualche giorno fa. In allegato troviamo anche una breve descrizione di ciò che ci aspetta:

"Marvel Studios: Legends è una nuova serie che rivisita alcuni dei momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe, un personaggio alla volta. Si parte con Wanda Maximoff e Visione, i primi due episodi saranno disponibili in streaming a partire dall'8 gennaio su Disney+".

Sembrerebbe essere un antipasto a sorpresa, che anticipa le molte serie in programma nel corso di un promettente 2021 per Marvel. Per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma è probabile che si tratti di una sorta di docu-serie che ci consentirà di ripercorrere le vicende accadute finora nel MCU, in modo da tirare le fila di un universo che si sta espandendo ormai da molti anni e di cui qualcuno potrebbe aver dimenticato i dettagli.

I primi episodi saranno quindi un assist all'attesa serie WandaVison, che potrebbe introdurre i Young Avengers e dare così il via alle nuove avventure, ma nelle prossime puntate è probabile che troveremo anche Iron Man, Captain America, Hulk e tutti gli altri. In attesa di un trailer che ci sveli qualcosa in più, l'appuntamento è per l'8 gennaio 2021.