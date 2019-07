Marvel annuncia ufficialmente la serie animata What If...?

La serie era già stata rumoreggiata tempo fa ma ora è ufficiale. Al San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno ufficializzato l'arrivo di una serie animata titolata What If...? e che sarà parte del Marvel Cinematic Universe!

What If...? sarà una serie antologica che immagina scenari alternativi per i personaggi più iconici della Marvel, e passerà da sottili cambiamenti nella time-line, come Spider-Man che si unisce ai Fantastici Quattro, a soluzioni drastiche, come ciò che sarebbe accaduto qualora fosse stato Loki a trovare il martello invece di Thor, o cosa sarebbe stato dell'Universo Marvel se Dottor Strange fosse diventato un un discepolo di Dormammu.

La serie debutterà in esclusiva sulla piattaforma digitale Disney+ nell'estate del 2021 e conterà la presenza di Jeffrey Wright, il quale narrerà la serie nei panni dell'Osservatore. Molti attori del Marvel Cinematic Universe riprenderanno il loro ruolo come doppiatori.

Tra le star confermate abbiamo Natalie Portman, Taika Waititi, Hayley Atwell, Chris Hemsworth, Chris Sullivan, Toby Jones, Jeremy Renner, Paul Rudd, Michael Rooker, Jeff Goldblum, Michael Douglas, Djimon Hounsou, David Dastmalchian, Stanley Tucci, Sean Gunn, Neal McDonough, Dominic Cooper, Karen Gillan, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston e Samuel L. Jackson.