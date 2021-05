Marvel, svelata l'uscita di What If ...? Ecco quando arriverà su Disney Plus!

C'è tanta curiosità intorno a What If...?, la prima serie animata dei Marvel Studios ambientata nel Marvel Cinematic Universe ma destinata ad offrirne diverse versioni alternative.

La serie, per la quale una data di uscita è ancora sconosciuta, sarà distribuita sul servizio di streaming on demand Disney+: finora la compagnia ha sempre sbandierato un generico 'estate 2021' come target per il lancio, ma adesso grazie ad una nuova pubblicazione di Entertainment Weekly possiamo iniziare a ristringere il cerchio.

Come si legge sul celebre magazine hollywoodiano, infatti, What If...? arriverà su Disney+ nel corso del mese di agosto, rinvigorendo l'offerta Marvel Studios per i prossimi mesi: ricordiamo infatti che nelle prossime settimane arriveranno Loki (a giugno), Black Widow (a luglio) e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (a settembre). Con Eternals previsto per novembre e Spider-Man: No Way Home a dicembre, i fan del Marvel Cinematic Universe possono iniziare a leccarsi i baffi con l'arrivo di nuove serie tv o film praticamente una volta al mese: senza contare che da questo elenco provvisorio sono escluse le serie tv Occhio di Falco e Ms. Marvel, entrambe in arrivo entro la fine del 2021.

