Marvel Armor Wars: Ci sarà anche Visione nella serie con Don Cheadle?

Durante il Disney Investors Day era stata annunciata la serie TV di Armor Wars con il personaggio di Don Cheadle, inoltre dopo le vicende di WandaVision molti credono che anche Visione potrebbe apparire nelle puntate dello show.

Nella serie della Marvel seguiremo quindi le vicende di James Rhodes, anche conosciuto come War Machine, mentre cerca di recuperare una delle armi create da Tony Stark. La questione di come si possono gestire le numerose invenzioni del personaggio interpretato da Robert Downey Jr. sarà al centro delle puntate dello show, per questo in molti credono che il Visione visto nelle puntate di WandaVision potrebbe essere perfetto per questa storyline, soprattutto considerando le sue ultime vicende. La nuova versione del supereroe infatti è stata creata dallo SWORD, agenzia che cercava di utilizzare Visione come semplice arma vivente.

La sua storia sembra quindi particolarmente adatta per Armor Wars, ma per ora non abbiamo nessun indizio riguardo la sua presenza nello show, per questo non rimane che aspettare le prossime settimane per scoprire qualche dettaglio in più della serie prodotta dalla Disney. Per finire, un paio di mesi fa Don Cheadle di Armor Wars aveva discusso delle riprese dello show, rivelando che i lavori sarebbero iniziati a breve.