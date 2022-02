Marvel Armor Wars: svelata la data d'inizio delle riprese della nuova serie Disney?

Dopo il titolo di lavorazione di Armor Wars, che secondo le teorie avrebbe anticipato il ritorno del villain di Iron Man Justin Hammer, dal web arrivano nuovi aggiornamenti sull'attesa prossima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe in sviluppo per il servizio di streaming Disney+.

Il prestigioso Production Weekly ha infatti indicato che la serie Marvel Studios accederà le cineprese a maggio di quest'anno, con i lavori che proseguiranno fino a dicembre 2022: se questo piano di lavorazione dovesse essere confermato (e soprattutto rispettato), è probabile dunque che Armor Wars uscirà nel corso 2023.

Il James Rhodes di Don Cheadle è stato visto l'ultima volta in The Falcon and the Winter Soldier: nella serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan non c'è stato nessun cameo di War Machine, ma Rhodes è apparso a sorpresa insieme a Sam Wilson gettando le basi per la sua futura apparizione in Armor Wars. In una precedente intervista per ACE Comic Con, Cheadle aveva anticipato qualche dettaglio sulla misteriosa serie tv MCU: "Penso che gli aspetti più eccitanti di questo personaggio debbano ancora essere raccontati. Al di fuori di quella bolla degli Avengers, al di fuori della sua amicizia con Tony: ora sarà svincolato da tutto questo, quindi è un'opportunità per scoprire chi è davvero, nei film finora non abbiamo avuto il tempo per concentrarci su Rhodey e sul suo viaggio in questo universo."

Quali sono le vostre aspettative per la serie?