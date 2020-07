Marvel, arrivano su Disney+ le pagine di Loki, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier

La piattaforma streaming Disney+ ha diffuso le pagine ufficiali delle attesissime serie Marvel, Loki, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier che dovrebbero essere rilasciate entro il 2020 nonostante le grandi difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19.

Diciamo che in molti non sono proprio certi della data, visti i vari riardi e rimandi subiti dalle produzioni. Si pensa che per l'appunto si tratti di date fittizie e che le serie non saranno mandate in onda prima del 2021.

Le landing page non sono una novità assoluta in quanto erano già state presentate agli azionisti di Disney+ e, molti utenti della piattaforma, giurano di averle viste già da molto tempo online. Probabilmente erano già state caricate mesi fa e rese note soltanto ora. Ciascuna pagina è corredata dalla sinossi ufficiale della serie e un link di rimando alla presentazione al Super Bowl.

Tra le tre, Loki, sembra essere quella più indietro con la produzione ma, a breve dovrebbero riaprire i set di Atlanta e Georgia, dove vengono svolte le riprese della serie rispettando le accuratissime linee guida imposte dall'alto.

La produzione di Wandavision dovrebbe invece riprendere in questi giorni e tutto il cast assicura che la serie sarà assolutamente incredibile e avrà più puntate del previsto.

Più complessa la situazione di Falcon and The Winter Soldier, la serie è infatti girata a Praga, dunque in una nazione diversa dagli Stati Uniti, ovvero la Repubblica Ceca.