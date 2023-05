Marvel, arrivano gli X-Men '97: variant cover Marvel Comics svela il team di Disney+

Mentre i fan aspettando trepidanti novità sulla data d'uscita di X-Men '97, attesissima serie tv animata dei Marvel Studios in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, la Marvel Comics ha svelato un nuovo sguardo al team di supereroi protagonisti del revival.

Una speciale variant cover per la serie a fumetti "X-Men: Hellfire Gala" #1, scritta da Gerry Duggan con disegni di numerosi artisti di talento, vede il talento di Dan Veesenmeyer (storyboard artist della serie tv animata originale e illustratore delle confezioni per la linea Hasbro Marvel Legends '90) mettere in mostra un team di X-Men che include i seguenti personaggi: Tempesta, Ciclope, Wolverine, Jean Grey, Magneto, Rogue, Gambit, Bestia, Jubilee, Bishop, Morph e il nuovo membro della squadra Sunspot. Potete ammirare la cover in calce all'articolo.

Ricordiamo che X-Men '97 sarà un sequel revival della serie animata originale Insuperabili X-Men, e riprenderà la storia del team di supereroi mutanti di Charles Xavier qualche tempo gli eventi dell'episodio "finale" dello show degli anni '90, "Graduation Day", diretto da Larry Houston e scritto da James Krieg. Al momento lo show non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma farà parte della sempre più vasta offerta di serie tv animate originali targate Marvel Studios in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, tra le quali ricordiamo la seconda stagione di What If e Spider-Man: Freshman Year.

