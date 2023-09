Marvel, in arrivo il primo musical ufficiale del MCU? Grosse novità per Disney+

Dopo l’arrivo di sceneggiatori da Rick e Morty in casa Marvel, l’MCU si appresta ad introdurre delle novità, in particolare riguardanti...un musical?

Secondo un post pubblicato sul social X dall’ account @TheNerdRagePodcast, sono stati svelati i titoli degli episodi della seconda stagione di What If. L’account ha scritto: “I 9 episodi della stagione 2 di "What if...? sono stati rivelati!, e sono: - What if Gamora killed Thanos? - What if Captain Carter finds Hydra Stomper? (dalla stagione 1) - What if the Tesseract landed in Haudenosaunee Confederacy before the colonization of America? - What if Hank Pym & Janet Van Dyne fought the Red Guardian during 1980’s? - What if Yondu delivered Star-Lord to Ego? - What if Happy Hogan saved Christmas? (Iron Man 3) -What if Wanda had grown up watching musicals instead of sitcoms? - What if Odin & Hela had faced Wenwu? - What if Avengers had fought Surtur?”

Il titolo che ha attirato l’attenzione è stato proprio quello dell’episodio 7: “What if Wanda had grown up watching musicals instead of sitcoms?” che tradotto diverrebbe “Cosa succederebbe se Wanda avesse guardato i musical invece delle sitcoms?”. Il titolo lascerebbe presagire che, nella seconda stagione di What If, sarà presente il primo musical del Marvel Cinematic Universe. La casa di produzione non ha ancora confermato l’esistenza di un episodio musical, né ha confermato il ritorno di Scarlet Witch nell’universo Marvel. E voi cosa ne pensate di questo possibile “Musical” targato MCU? Fatecelo sapere nei commenti.