Marvel, in arrivo New-Gen: la nuova serie sci-fi con Finn Wolfhard e Anya Chalotra

I fratelli Finn Wolfhard e Nick Wolfhard star rispettivamente di Stranger Things e The InBetween saranno tra i protagonisti del cast vocale della nuova serie Marvel di animazione sci-fi "New-Gen", al fianco di Anya Chalotra note sopprattutto per il ruolo di Yennefer in The Witcher.

Destinata ai ragazzini di età superiore ai 7 anni, la serie che è tratta dagli omonimi fumetti della Marvel, è ambientata in un'utopia futuristica chiamata appunto New-Gen. Il mondo è minacciato da una complessa guerra nanotecnologica che rischia di distruggere tutto.

Segue le vicende di due gemelli che vivono una duplice vita, quella di adolescenti normali ma, anche quella di supereroi potenziati dalle nanotecnologie.

La serie è stata progettata come un'esperienza multi-piattaforma e multi-tecnologica in cui gli spettatori saranno in grado di scaricare un'app di realtà aumentata che consentirà dunque di utilizzare i poteri delle nanotecnologie per combattere varie creature presenti nella serie. Ci sarà inoltre una presenza sul web che intreccierà fatti scientifici e finzione per spiegare facilmente cos'è la nanotecnologia.

Sarà sicuramente un'esperienza molto divertente ed al contempo istruttiva per tutti i ragazzini. In attesa di scoprire di più, vi ricordiamo che di recente sono approdate su Disney+ le pagine di Loki, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier. La prossima sarà una stagione molto ricca per il mondo Marvel che è in perenne lotta con gli "acerrimi nemici" DC Comics.