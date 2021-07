Marvel, in arrivo anche la serie animata di Doctor Strange? Spunta un dubbio rumor

Con What If...? in uscita su Disney+ tra poche settimane e la produttrice Victoria Alonso che ha recentemente confermato l'arrivo di altre altre serie animate del Marvel Cinematic Universe, sono già iniziate le prime speculazioni sui personaggi che potrebbero essere esplorati attraverso questa nuova frontiera del franchise.

Secondo un nuovo rumor, tra i volti del MCU che potrebbero diventare protagonisti di uno show animato rientra il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, che tra l'altro sarà uno dei personaggi al centro della trama legata al Multiverso che farà da sfondo alla Fase 4.

Peccato però che quest'informazione provenga da Geekosity, sito di dubbia affidabilità che sforna scoop ad un ritmo quantomeno sospetto, da Tom Holland in trattative per una nuova trilogia di Spider-Man a, per citare anche la DC, l'arrivo di una serie HBO Max dedicata a Darkseid e di un film stand-alone sulla Mera di Amber Heard. Inoltre, proprio pochi giorni fa il sito ha "svelato" anche lo sviluppo di una serie animata di Spider-Man sempre ambientata nel MCU.

Insomma, per avere i primi indizi sulle prossime serie animate Marvel in arrivo ci sarà probabilmente da attendere l'arrivo di What... If?, dato che la sua varietà di storie potrebbe aprire le porte a numerose storie alternative ambientate nel Multiverso del franchise. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, Tom Holland ha anticipato che What... If? getterà le basi per il futuro del MCU.