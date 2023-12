Marvel, in arrivo una serie tv animata sugli Eterni o gli Inumani?

Il lavoro delle serie animate in casa Marvel è proseguito su titoli come X-Men '97 e What If...? e sullo spin-off animato di Black Panther dal titolo Eyes of Wakanda. Tuttavia, pare che un altro progetto sia in cantiere, come racconta Daniel Richtman. Pare che sia ispirato all'anime e comprenda un team variegato di supereroi.

Scoprite tutte le serie animate Marvel in cantiere, prima di avventurarvi in quella che potrebbe essere un nuovo show in lavorazione.



La descrizione riporta che 'un gruppo clandestino di antichi esseri cosmici che vivono sotto copertura sulla Terra sta cercando di proteggere il mondo, senza essere scoperto dagli umani. Si trovano coinvolti in una battaglia cosmica che potrebbe ridisegnare il destino dell'universo' si legge nella descrizione.



Da un lato la trama sembra molto simile agli Eterni e in tal caso potrebbe significare che Marvel ha intenzione di esplorare l'operato del team di supereroi nel periodo trascorso sulla Terra, che potrebbe anche generare interesse per il sequel del film.



Un'altra possibilità concreta è che si tratti degli Inumani; tempo fa Marvel era al lavoro per sviluppare un lungometraggio, prima che Kevin Feige decidesse di accantonarlo. Gli Inumani non vennero più menzionati, fino a quando Anson Mount ha interpretato una versione di Black Bolt in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Nel frattempo, è stato pubblicato l'ultimo trailer di What If...?, in attesa dell'uscita della seconda stagione tra pochi giorni.