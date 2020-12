Marvel: in arrivo uno spin-off animato su Gli Eterni?

Abbiamo scoperto quale sarà il look de Gli Eterni nei prossimi film della Marvel, inoltre nelle scorse ore ha iniziato a circolare un nuovo rumor riguardo una serie animata incentrata sui personaggi conosciuti nei fumetti della Casa delle Idee.

A darne per primo la notizia è il celebre sito di insider "Murphy's Multiverse", che fa sapere ai numerosi fan che il canale indiano Star India ha in programma di mandare in onda una serie TV per i più giovani incentrata su Gli Eterni, il tutto nel palinsesto di Marvel HQ. Per ora non è ancora previsto un debutto in altri mercati, anche se l'insider ci fa sapere che la programmazione di Star India segue quella del canale occidentale Disney XD. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli a riguardo, per esempio quando sarà ambientata la serie e il nome del cast di doppiatori, anche se per ora la notizia riguardo il cartone animato è soltanto un rumor non confermato.

Come si poteva immaginare, visto il prossimo debutto che faranno i personaggi nel corso del Marvel Cinematic Universe, è pronto anche il loro rilancio con una nuova collana di fumetti sugli Eterni, che sarà scritta e disegnata da Kieron Gillen e Esas Ribic e sarà pubblicata nel 2021. Per finire vi segnaliamo questa intervista a Lauren Ridloff de Gli Eterni.