Marvel, aspettando Loki 2: tutte le varianti di Kang viste finora nel MCU

L'imminente arrivo della seconda stagione di Loki sta inevitabilmente riaccendendo l'interesse dei fan su Kang, il nuovo, grande villain del Marvel Cinematic Universe che al momento è risultato però forse un po' meno incisivo di quanto fosse lecito sperare, nonostante, a conti fatti, ne siano già apparse un bel po' di varianti.

La prima fu ovviamente Colui-Che-Rimane, variante relativamente pacifica e votata unicamente al controllo della Sacra Linea Temporale creata per evitare la tanto temuta guerra del Multiverso; a seguire ecco quindi Kang il Conquistatore, apparso in Ant-Man and the Wasp: Quantumania come signore del Regno Quantico, nonché prima versione del personaggio di Jonathan Majors dichiaratamente ostile.

Sempre in Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbiamo in effetti incontrato (quasi) tutte le varianti di Kang che hanno fatto la loro comparsa nel Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando del faraone Rama-Tut (una versione di Kang che, stabilitasi nell'Antico Egitto, riesce a farsi riconoscere dagli egiziani come faraone), di Immortus Kang (un Kang che, stanco di conquistare epoche in giro per lo spazio-tempo, decise di cercare l'immortalità), di Scarlet Centurion (una delle versioni del Kang che lasciò l'Egitto dopo esser diventato faraone) e di tutti gli altri appartenenti al Consiglio del Kang, apparsi come una folla quasi indistinta sul finale del film con Paul Rudd.

Manca all'appello Victor Timely: stabilitosi agli inizi del '900 nelle vesti di geniale inventore, il nostro sarà presumibilmente il vero villain di questa seconda stagione di Loki. E voi, ricordavate tutte queste varianti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un utile recap per prepararvi alla seconda stagione di Loki.