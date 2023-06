Marvel e Audible presentano il nuovo trailer di Marvel's Wastelanders Star-Lord

Audible pubblica il trailer della serie italiana di podcast Audible Original, Marvel's Wastelanders Star-Lord. Il trailer ci presenta Star-Lord che affronta sfide nuove e altre già note, portando nel formato audio lo spirito avventuriero e l’audacia che da sempre lo contraddistinguono.

Il cast di Marvel's Wastelanders Star-Lord include Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill, Corrado Guzzanti nel ruolo di Rocket, Mattea Serpelloni nel ruolo di Cora, Laura Romano nel ruolo de Il Collezionista, Roberta Greganti nel ruolo di Emma Frost, Massimo Corvo nel ruolo di Kraven il Cacciatore e con la partecipazione di Luca Ward nel ruolo di Doctor Doom.



La serie è composta da sei stagioni in totale, ognuna delle quali è incentrata su un diverso Supereroe Marvel. La prima debutta su Audible il 28 giugno 2023, mentre le successive saranno distribuite nel corso del 2023 e del 2024. Ulteriori dettagli sul cast e sulle date di uscita degli episodi successivi della serie Marvel's Wastelanders, che include Hawkeye, Black Widow, Wolverine, Dottor Doom e Marvel's Wastelanders, saranno rivelati più avanti. La saga audio è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021. Questa sarà la prima edizione esclusiva in lingua italiana della storia.



Marvel's Wastelanders Star-Lord sarà disponibile gratuitamente per tutti su Audible a partire dal 28 giugno, senza abbonamento Audible.