Marvel Black Panther, annunciata la serie tv Disney+! Tutto quello che dovete sapere

I rumor delle scorse settimane sulla famosa serie tv di Black Panther condivisi da The Cosmic Circus si sono dimostrati accurati, dato che in queste ore i Marvel Studios hanno annunciato il progetto in via ufficiale.

Come anticipato dallo scoop di The Cosmic Circus, inoltre, la tanto attesa serie tv dedicata al Wakanda sarà in realtà una serie tv animata, che andrà ad ingrassare la già ricca offerta di contenuti d'animazione in sviluppo presso i Marvel Studios, dopo la serie tv What If, il suo spin-off Marvel Zombies e soprattutto le nuove serie degli X-Men e di Spider-Man. Lo show, spin-off del mondo stabilito dai film live-action di Black Panther, sarà intitolato ufficialmente Eyes of Wakanda, ed è stato confermato dai Marvel Studios durante l'evento stampa dedicato alla seconda stagione di What If, che debutterà su Disney+ dal 22 dicembre prossimo.

Al momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla storia, ma Marvel Animation, divisone dei Marvel Studios dedicata all'animazione, ha confermato che Eyes of Wakanda espanderà la storia del Wakanda e dei suoi guerrieri, raccontando le avventure di diversi eroi sia nel passato che nel presente del MCU. Vi terremo aggiornati per tutte le prossime novità.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Black Panther 3 è in lavorazione ai Marvel Studios, ma non è dato sapere al momento se uscirà prima di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars oppure dopo.