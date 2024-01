Marvel, brutte notizie per chi sta aspettando la Stagione 2 di She-Hulk

La prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law ha debuttato in streaming su Disney+ quasi un anno e mezzo fa, nell'agosto 2022, ma da allora il personaggio interpretato da Tatiana Maslany non è più comparso in altri progetti del Marvel Cinematic Universe. Per mesi si sono rincorse voci su una seconda stagione, ma le ultime new non sono positive.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Maslany durante un recente streaming su Twitch, una seconda stagione di She-Hulk: Attorney at Law sembra altamente improbabile al momento ai Marvel Studios.

Parlando durante uno streaming di Codenames LIVE! - The New Class, la Maslany ha detto che non crede che i fan facciano bene ad aspettarsi una seconda stagione molto presto, sottolineando (con un pizzico di umorismo) che lo show ha "sforato il budget" con la sua prima stagione. Per questo motivo, ha detto che "la Disney per il momento ha detto: 'No, grazie'".

Alla domanda netta: "Possiamo sperare in una seconda stagione?", infatti, l'interpreta di Jessica Walters ha replicato: "Non credo. Penso che abbiamo sforato il nostro budget e la Disney ha detto: 'No, grazie'".

La risposta della Maslany smorza certamente le speranze dei fan che una stagione 2 di She-Hulk venga mai annunciata e realizzata dai Marvel Studios. Con gli scioperi degli sceneggiatori prima e degli attori poi, la Marvel sta completamente ripensando la sua strategia produttiva e distributiva. Non solo tutti i film MCU previsti per il 2024 sono stati rinviati al 2025, fatta eccezione unicamente per Deadpool 3, ma Kevin Feige ha assicurato che d'ora in avanti si cercherà di prestare maggiore attenzione sulla qualità dei progetti e non sulla quantità.

I Marvel Studios, infatti, hanno moltiplicato a dismisura la produzione di progetti dopo l'arrivo della pandemia e con l'avvento di Disney+ quale piattaforma sulla quale rilasciare una grande quantità di contenuti.

L'arrivo di tutti e cinque gli episodi di Echo in contemporanea su Disney+ dimostra questo cambio netto di tendenza, così come il fatto di distribuire gli episodi di What If...? quotidianamente.