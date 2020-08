Marvel, brutte notizie per i fan: le serie Disney+ non usciranno tanto presto, ecco perché

Brutte notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe. In queste ore, Bob Chapek, CEO della Disney, ha rivelato che ci vorrà ancora molto tempo prima che le attesissime serie debuttino sulla piattaforma streaming. Le loro riprese infatti non sono ancora terminate.

Stiamo parlando di Falcon and The Winter Soldier, Wandavision e Loki. Le prime due serie sembravano in dirittura d'arrivo mentre, sapevamo che la terza avrebbe richiesto un bel po' di tempo in più.

In particolare, le riprese della serie che ha come protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, sembravano già terminate prima dello stop dovuto al Covid-19, tanto che il cast e la troupe avevano organizzato una festa proprio per celebrare questo evento. Si è appreso in seguito che sono stati richiesti degli episodi aggiuntivi di WandaVision, dilatando dunque anche i tempi di produzione.

Invece sappiamo che per Falcon e The Winter Soldier mancavano ancora alcune settimane di riprese ed erano state riscontrate non poche difficoltà per permettere al cast e alla troupe di viaggiare sino a Praga, luogo scelto per la realizzazione della serie. Ora che tutto sembrava essersi sistemato, i fan dei supereroi hanno appreso che dovranno aspettare ancora un bel po', nonostante l'approdo delle pagine delle serie Marvel su Disney+.

Le parole di Bob Chapek sono arrivate dunque come un fulmine a ciel sereno e sono la risposta che il CEO ha rivolto ad un analista che ha chiesto spiegazioni sulla carenza di contenuti originali disponibili su Disney+ rispetto ai servizi streaming concorrenti come Netflix e Amazon Prime.