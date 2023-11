Marvel, budget pazzesco per She-Hulk: è costata più di Game of Thrones 8!

Negli ultimi mesi ha cominciato a circolare la notizia secondo cui una seconda stagione di She-Hulk sarebbe certa praticamente per alcuni insider del settore, ma intanto pare sia stato rivelato il budget speso dai Marvel Studios per realizzare la prima. La cifra è assurda e supererebbe quella spesa da HBO per l'ultima stagione di Game of Thrones.

She-Hulk: Attorney at Law è stato uno degli show che sembra aver risentito degli ingenti costi di produzione, visto che in un nuovo articolo di Variety si sostiene che un singolo episodio sarebbe stato più costoso persino degli episodi conclusivi di Game of Thrones.

Tuttavia, non c'è da stupirsi, vista la grandezza della Marvel e delle risorse che ha a disposizione, che abbia investito molto per promuovere il più possibile la serie, soprattutto con un personaggio realizzato puramente in computer grafica come parte del cast e sappiamo che la Marvel ha la cattiva abitudine di rigirare molte sequenze che portano a un maggiore lavoro in computer grafica.

A quanto pare, la cifra spesa per ogni singolo episodio di She-Hulk: Attorney at Law sarebbe lievitata fino a 25 milioni. Il totale della stagione ammonterebbe a circa 225 milioni di dollari, quindi addirittura superiore alle cifre necessarie a produrre un film medio del MCU.

Non è certo un buon segno se i costi continuano ad aumentare e chissà se che effetto avranno gli scioperi sui budget e le uscite del 2024. Forse non lo sapremo fino all'anno prossimo, ma non è un segreto che le serie Disney+ costino un bel po' di soldi, forse troppi, soprattutto se show come Secret Invasion hanno visto i loro costi lievitare durante la produzione a causa del caos Marvel venuto alla luce grazie a una serie di articoli recenti.

I Marvel Studios, forse, non erano ancora pronti a intraprendere una nuova avventura come quella della narrazione a lungo termine (ovvero le serie televisive) e in aggiunta sono stati colpiti da una pandemia che ha spiazzato tutti. Stiamo ancora assistendo alle conseguenze di quel periodo, visto che l'abbiamo vissuto poco meno di un anno fa.

Ora, siamo anche di fronte a scioperi che stanno ridefinendo l'intero settore, e a questo punto, anche se la Marvel sta certamente affrontando un periodo di crisi, non è qualcosa che ha riguardato solo loro ma l'intero settore, se si considera che pochi film hanno avuto successo nel 2023.