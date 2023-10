Marvel, cambio di rotta per le serie tv MCU: ecco che strada seguiranno i Marvel Studios

Dopo le clamorose novità su Daredevil: Born Again, con la serie che sarà cancellata e rifatta da capo, arrivano nuove informazioni sulla strategia che i Marvel Studios adotteranno in futuro per le nuove serie tv del Marvel Cinematic Universe realizzate per la piattaforma di streaming Disney+.

Come si legge sul The Hollywood Reporter, infatti, i Marvel Studios sono pronti a sviluppare nuove stagioni per le serie tv MCU abbandonando il modello seguito finora delle 'serie limitate' pensate per legarsi indissolubilmente alla narrazione generale della Saga del Multiverso: il nuovo piano sarà quello di creare serie tv che possano durare per diverse stagioni e nelle quali i personaggi avranno il tempo di sviluppare una relazione con il pubblico, a differenza dell'approccio utilizzato finora (come ad esempio con WandaVision e Falcon & The Winter Soldier, pensate per continuare in altri film come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Captain America 4 e Thunderbolts).

L'Hollywood Reporter utilizza come esempi le nuove serie tv Echo e Wonder Man: la prima, che debutterà a gennaio e che sarà il primo titolo MCU del 2024, è descritta come una storia poliziesca molto realistica con pochi effetti visivi, incentrata sull'antieroina nativa americana e sorda Maya Lopez (Alaqua Cox), già apparsa in Occhio di Falco; Wonder Man, messo in pausa a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori, è descritto come uno sguardo dietro le quinte di Hollywood e un character study di Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un supereroe che lavora come attore e stuntman. Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione della Marvel, ha detto che i Marvel Studios vogliono che i fan guardino le serie tv per innamorarsi dei personaggi, “al di là del fatto che quelle serie possano collegarsi ad altri progetti oppure quei personaggi saranno presenti in un futuro sugli Avengers”.

Insomma, un cambio di passo tanto improvviso quanto deciso che però potrebbe fare la gioia dei fan.