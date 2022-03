Marvel Cinematic Universe, arriva Nova! L'autore di Moon Knight scriverà il progetto

Secondo quanto riportato da Deadline, sembra che Richard Rider, meglio noto come Nova, stia per unirsi al Marvel Cinematic Universe in quanto Marvel starebbe sviluppando un progetto sul personaggio con Sabir Pirzada ingaggiato come sceneggiatore. Allo stato attuale del progetto non è ancora chiaro se si tratterà di un film o di una serie Disney+.

Già lo scorso ottobre era trapelata una voce che dava come probabile l'arrivo di Nova nel MCU nel 2023. Da tempo si parlava dell'introduzione di una delle incarnazioni dell'eroe, in particolare la prima, Richard Rider, e il personaggio ha anche "rischiato" di debuttare nei film de I Guardiani della Galassia e successivamente in Avengers: Infinity War, ma finora tutto si era risolto con un nulla di fatto.

Inoltre, il progetto su Nova potrebbe corrispondere alla nuova serie Marvel ambientata nello spazio di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa.

Nova, apparso per la prima volta in un numero del 1966 di Super Adventures, era membro della forza di polizia intergalattica conosciuta come Nova Corps, per la quale ottenne abilità sovrumane tra cui forza potenziata, volo e resistenza alle ferite. Mentre il personaggio non ha avuto molti scontri con alcune delle figure principali del MCU attuale o passato, ha affrontato alcune battaglie con gli Skrull, la cui presenza è distribuita in diversi progetti Marvel recenti e futuri come Captain Marvel e la serie limitata Secret Invasion.

Per quanto riguarda Pirzada, come molti sceneggiatori che ottengono un progetto Marvel di alto profilo da sviluppare, si è fatto le ossa aiutando qua e là in diversi progetti dello studio, recentemente ha collaborato nella stanza degli autori per l'attesissima serie Moon Knight che farà il suo debutto il 30 marzo su Disney+.