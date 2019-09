Marvel Cinematic Universe: in arrivo una serie Disney+ sui Young Avengers?

A quanto pare i Marvel Studios vogliono portare i Young Avengers nel Marvel Cinematic Universe e l'idea originale, nata per il grande schermo, adesso si sarebbe spostata sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, che come sappiamo verrà lanciata a partire dal prossimo 12 novembre.

L'ultima voce di corridoio arriva dal noto scooper Daniel Richtman (via Full Circle Cinema), che suggerisce che nonostante lo studio stia ancora valutando l'idea di un lungometraggio per la sala cinematografica, ad oggi Kevin Feige e compagnia siano molto più propensi all'idea di una mini-serie.

I Marvel Studios hanno compiuto un altro importante passo in avanti verso l'assemblaggio di questo nuovo team di supereroi ora che Hailee Steinfeld sarà Kate Bishop nella mini-serie Occhio di Falco, con una Cassie Lang adolescente (interpretata da Emma Fuhrmann) già presentata in Avengers: Endgame. Inoltre, nei fumetti, il gruppo include anche personaggi come Hulkling, Iron Lad, Patriot e Wiccan, quest'ultimo che potrebbe arrivare nella mini-serie WandaVision, mentre Hulking sarebbe già introducibile grazie agli Skrull e Captain Marvel.

Ritchman ha anche dichiarato che il team dei Young Avengers voluto da Feige potrebbe essere un ibrido con quello dei Champions, con Ms. Marvel nel team dopo il debutto sulla sua serie stand-alone, sempre Disney+.

