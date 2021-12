Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige annuncia: 'Ci saranno novità!'

Dopo aver confermato il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, Kevin Feige dei Marvel Studios ha anticipato che prossimamente arriveranno nuovi annunci che rigurdano il Marvel Cinematic Universe.

Durante le numerose conferenze stampa in occasione del lancio di Spider-Man: No Way Home (durante le quali Tom Holland ha rivelato un altro spoiler) il Presidente dei Marvel Studios ha risposto alle domande sul film prossimo all'esordio in sala e alle inevitabili domande sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

La Fase 4 del MCU è in piena espansione con una serie di produzioni cinematografiche e televisive già annunciate che espanderanno il franchise. Dunque, quando potremo aspettarci nuovi annunci o aggiornamenti sulle future produzioni?

"Ci saranno novità. Ci saranno vari eventi" ha annunciato Feige, commentando il futuro del franchise Marvel. "Ovviamente con la pandemia è cambiato il modo in cui abbiamo annunciato le novità ed è stato in parte un bene, perché abbiamo mantenuto il focus sulle produzioni in arrivo. Abbiamo mantenuto l'attenzione sui progetti mano a mano che uscivano".

Nell'ultimo anno, infatti, a fianco delle varie pellicole uscite in sala hanno visto la luce numerose serie TV nel Marvel Cinematic Universe: da WandaVision alla più recente Hawkeye, passando per The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If...?.

Presto, dunque, scopriremo come i Marvel Studios avranno intenzione di annunciare le prossime uscite e chissà se ci potrà essere uno showcase con trailer e interviste, sul modello di eventi come il DC FanDome o il TUDUM di Netflix.