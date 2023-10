Marvel Cinematic Universe, tutte le serie TV dalla peggiore alla migliore

Loki 2 è disponibile su Disney+ da oggi 6 ottobre 2023: quale momento migliore per ripercorrere le serie TV del Marvel Cinematic Universe, e, nello specifico, collocarle in una classifica che va dalla peggiore alla migliore?

Al decimo posto troviamo Secret Invasion, un prodotto che, a dispetto delle rosee aspettative, si è rivelato prevedibile ed estremamente noioso: perfino le capacità di Samuel L. Jackson non vengono valorizzate al meglio, considerando l'altrettanto annacquato percorso interiore del personaggio. Alcuni colpi di scena – come la fine del primo episodio – hanno stupito gli spettatori, ma non bastano a rivitalizzare la serie.

Seguono The Falcon and the Winter Soldier (soprattutto da un punto di vista narratologico, con trame e sottotrame che diventano via via più distaccate), What if...? (pieno zeppo di idee scadenti, seppur animate nel migliore dei modi) e Moon Knight (a fronte di un meraviglioso primo episodio, tutti i restanti sembrano premere sullo stesso tasto, allungando il brodo in una storia senza né capo né coda).

La qualità migliora con Io sono Groot, nel quale l'adorabile creatura è protagonista di brevissime puntate in cui le interazioni superano di gran lunga i dialoghi. Lo stesso vale per Hawkeye, dove la trama, la caratterizzazione dei personaggi e il ritmo serrato concorrono perfettamente allo scopo, e Ms. Marvel: pur rivolgendosi a un target più giovane, ha introdotto ottime premesse che continueranno sicuramente a svilupparsi nel MCU.

Procediamo quindi col podio: al terzo posto, troviamo She-Hulk – nonostante il CGI a tratti pessimo, la personalità della protagonista e le scene esilaranti elevano a dismisura la qualità del prodotto. Il secondo posto, invece, spetta a WandaVision, una geniale rivisitazioni delle popolari sitcom che ha dimostrato l'enorme malleabilità dell'universo narrativo... eccezion fatta per il finale, forse non all'altezza delle aspettative.

Infine, il primo posto va a... Loki, l'unico live-action MCU ad avere una seconda stagione. Tra linee temporali diverse, l'introduzione di fantastici personaggi e il carismatico Dio dell'Inganno, la medaglia d'oro è scontata. A proposito, sapete che QUEL personaggio di Loki è legato a She-Hulk?