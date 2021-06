Marvel Cinematic Universe, quali serie TV usciranno nel 2021 dopo Loki?

Il 2021 ha riportato finalmente nuove serie (e prossimamente film) del Marvel Cinematic Universe sui nostri schermi dando il via alla Fase 4. La pandemia di COVID-19 ha bloccato i programmi della Casa delle Idee per tutto il 2020 ma adesso che il peggio sembra essere passato il futuro del MCU è luminoso e ricco di nuove uscite.

Ci sono tanti film e serie Marvel in arrivo e sembra che l'elenco si allunghi ogni giorno. Questi nuovi progetti ci mostreranno ciò che la Marvel ha in serbo per un mondo senza Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark e Chris Evans come Capitan America.

WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier hanno segnato l’inizio della Fase 4 e dato tanto materiale ai fan su cui dibattere ed elaborare nuove teorie in attesa dell’uscita di Loki il prossimo 9 giugno su Disney+.



Ci sono ancora un sacco di domande senza risposta riguardo ai cambiamenti sulle date di uscita dei nuovi show a causa della pandemia di COVID-19, ma niente paura, le notizie sui prossimi film MCU e sulle serie Disney+ continuano ad arrivare quindi ecco cosa ci aspetta nel 2021:

What if…? – agosto 2021

What If...? è una serie animata in arrivo quest’estate su Disney Plus che adatta l'omonimo fumetto. Come suggerisce il nome, vedremo i classici personaggi Marvel in storie diverse da quelle che conosciamo. Ad esempio, cosa succede se Steve Rogers non prende il siero del supersoldato e invece è Peggy Carter (Hayley Atwell) a prenderlo? In un altro episodio vedremo invece T'Challa (Chadwick Boseman) diventare il leggendario fuorilegge Star-Lord.

Hawkeye - 2021

Come annunciato al Comic-Con di San Diego 2019, lo spettacolo vedrà Clint Barton (Jeremy Renner) addestrare Kate Bishop (Hailee Steinfeld) e passarle il testimone. La serie, basata sui fumetti di Matt Fraction e David Aja, vedrà i due combattere contro i Tracksuit Draculas e il debutto di Lucky The Pizza Dog.Ancora non è stata ufficializzata una data di uscita per Hawkeye ma dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Ms. Marvel - 2021

Kamala Khan diventerà uno dei membri più giovani dell'MCU grazie alla sua serie Disney Plus. Khan, interpretata da Iman Vellani, è una fan di Captain Marvel che scopre di essere un’inumana e di avere superpoteri mutaforma. È già certo che rivedremo Ms. Marvel anche in Captain Marvel 2. E ora che Falcon è Capitan America, non saremmo sorpresi di vedere Sam Wilson che recluta la signorina Khan per unirsi a una nuova squadra di Vendicatori.

Per quanto riguarda Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars e I Am Groot invece dovremmo aspettare almeno fino al prossimo anno, ed oltre, sperando che i lavori procedano senza intoppi nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il lato cinematografico delle cose non perdetevi il calendario delle prossime uscite Marvel al cinema con le pellicole che serviranno a introdurre nuovi personaggi come Shang-Chi e gli Eterni, continuando anche ad approfondire vecchie conoscenze come Doctor Strange, Spider-Man e Ant-Man.



Quale di queste serie tv vi mette più curiosità? Fatecelo sapere nei commenti!