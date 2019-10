Marvel citata in giudizio, X-Men: The Animated Series è accusata di plagio

A coloro che sono cresciuti negli anni 90 sarà sicuramente familiare la colonna sonore della serie X-Men: The Animated Series, distribuita in Italia col titolo di Invincibili X-Men. Caratterizzata da un'incalzante chitarra elettrica, la sigla potrebbe adesso essere fonte di problemi per la Marvel, accusata di averla rubata ad una serie ungherese.

La serie incriminante è Linda, commedia/thriller incentrata sulla vita della donna poliziotto. Lo show, in onda dal 1984 al 1991 riscosse un enorme successo in Ungheria, utilizzando, a detta dei legali del compositore Gyorgy Vukan, la sigla ben otto anni prima della produzione Marvel. Aggiungiamo nel seguito le due rispettive intro, così da poterle confrontare.

Il legale Zoltan Krisko ha accusato non solo la Marvel, ma anche Disney, FOX, Apple, Amazon ed altre piattaforme che hanno tratto vantaggio dalla serie animata, chiedendo in risarcimento parte degli enormi guadagni ricavati adducendo tra le motivazioni che la stessa sigla abbia giocato un ruolo chiave nel suo successo.

X-Men: The Animated Series è andata in onda dal 1992 al 1997, per un totale di 76 episodi, i più memorabili dei quali furono forse quelli dedicati a Fenice Nera/ Gin Gray, recentemente ritornata nei cinema con X-Men: Dark Phoenix che chiude la saga con l'incasso più basso di sempre. Perché agire solo oggi? Krisko afferma di non aver mai guardato lo show fino al 2017, anno d'inizio dei problemi per la Marvel, ma le tempistiche risultano quanto mai curiose se si considera che a breve sarà uno dei principali contenuti della piattaforma Disney+, online dal 12 novembre.

Nello stesso 2017 lo sceneggiatore della serie ha suggerito l'ipotesi di una sesta stagione e in merito dichiara: "A dir la verità in tutti questi anni non ci ho mai pensato, ma adesso mi sento per nuovi episodi. La quinta stagione si chiude con Charles Xavier morente e portato da Lilandra nello spazio, dove potrà stabilizzare le sue condizioni. È come se fosse morto. La sesta stagione potrebbe iniziare mesi dopo , con gli X-Men ormai allo sbando. Una crisi improvvisa sul pianeta di Lilandra renderà necessario il loro intervento e un volta risolta potrebbero tornare sulla Terra con un Charles completamente guarito. Se così non fosse, sarà grazie all'eroico sacrificio del leader che la squadra tornerà insieme, più forte che mai."

Piattaforma definitiva per lo streaming, Disney+ conterrà tutte le produzioni Pixar, Disney, Star Wars , National Geographic e quelle di casa Marvel: Falcon and The Winter Soldier avrà un budget paragonabile a quello di un film, posizionandolo in cima ai contenuti più attesi.