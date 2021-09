Marvel, come sarà il calendario delle serie nel 2022? Facciamo chiarezza

Mentre la Marvel è su Disney+ con la sua serie animata What If...?, che sta riscuotendo un buon successo, i fan pensano al futuro. Il mese scorso vi avevamo mostrato il calendario delle serie del MCU in arrivo, da adesso al 2022. Adesso qualcosa sembra essere cambiata, con rinvii e aggiunte. Scopriamo com'è ora il calendario di uscite del 2022.

Sicuramente in cima alla lista ci sarà Ms.Marvel, prevista per fine 2021 ma la cui uscita è ormai rimandata al 2022. Lo show seguirà Kamala Khan, un'adolescente che scopre di avere dei poteri: ha infatti la capacità di allungarsi. La giovane, fan di Captain Marvel, diventerà Ms.Marvel.

Un altro show che dovrebbe arrivare piuttosto presto nel 2022 è She-Hulk, che vedrà come protagonista Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner interpretata da Tatiana Maslany. Nella serie, Jennifer, acquisirà i poteri di Bruce dopo aver ricevuto una trasfusione da quest'ultimo. Tuttavia, a differenza del cugino, la giovane conserva la sua intelligenza nella sua forma di She-Hulk perché non è mai stata esposta alle radiazioni come Bruce. Di conseguenza, preferisce rimanere nella forma di Hulk, godendo della sicurezza che le dà, ed essendo uno dei migliori avvocati di New York, pratica persino mentre è completamente verde e alta quasi due metri e mezzo. Lo show ha terminato presumibilmente le riprese intorno a metà Agosto, e sarebbe dunque a buon punto per debuttare entro metà 2022!

Un'altra serie in arrivo è Moon Night, con Oscar Isaac, di cui sappiamo davvero poco. Oltre al celebre attore protagonista, Isaac, che interpreterà Marc Spector AKA Moon Knight, ci dovrebbe essere anche Ethan Hawke a vestire i panni di un misterioso cattivo. L'eroe, che prende i suoi poteri dal Dio della luna egiziano Khonshu, porta sullo schermo un personaggio che si muove nell'oscurità, e che molti hanno paragonato al Batman della DC per mood e non solo. Non è ben chiaro, ancora, quando dovrebbe arrivare la serie, ma in ogni caso sarà quasi sicuramente entro fine 2022.

I Guardiani della Galassia Holiday Special è una storia a sé. Non abbiamo informazioni particolari su questo Speciale, se non che sarà un breve prodotto per TV di cui Gunn ha mostrato in anteprima la copertina di sceneggiatura. Secondo il regista, questo speciale andrà in onda un po' più in là nel corso del 2022, andandosi a collocare tra l'uscita di Thor: Love and Thunder e il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia.

In questo affollato 2022 potrebbe esserci un posto anche per Secret Invasion, serie di cui sappiamo molto poco, e che porterà sui nostri schermi Nick Fury (Samuel L. Jackson) e lo Skrull Talos, conosciuto già in precedenza. A dare speranze in un arrivo entro l'anno prossimo è l'inizio delle riprese che si stanno svolgendo a Londra, datato 1 Settembre.

Il capitolo degli arrivi per quanto riguarda le serie nel 2022 dovrebbe chiudersi qui, con Ironheart e Armor Wars presenti, ma forse più proiettati verso il 2023. Chissà, lo scopriremo soltanto più avanti.

Per il momento, per chi fosse interessato a conoscere il calendario dei film in uscita della fase 4 del MCU ci pensiamo noi!