Marvel Comics inasprisce la lotta al frequente uso illegale del logo del Punisher!

è sempre stata piuttosto inflessibile sull’uso di immagini e del logo del Punisher (Il Punitore), ma ora che il personaggio ha goduto di una propria serie live-action, la Casa delle Idee avrebbe deciso di inasprire la lotta alla violazione di copyright.

Come segnalato dal portale di informazione Bleeding Cool, Marvel sarebbe recentemente intervenuta contro vari produttori di pezzi di ricambio per motociclette. HTT Group, in particolare, avrebbe violato il diritti del Punitore applicando il suo iconico logo su cilindri principali, leve per freni e cambio, parti e componenti di motocicli come manubri, capri bulloni, paracatene, barre di sicurezza, tappi del gas, maniglioni, cavalletti, sedili, e tantissimi altri articoli utilizzati in ambito motociclistico.



Dal momento che il logo del Punisher, invero un teschio, è molto legato all’immagine universale della morte, capita assai di frequente che venga utilizzato in svariati modi. Essendo poi dannatamente bello, sempre più gente desidera indossarlo. Tuttavia, per Marvel è giunto il momento di raccogliere i benefici del merchandise legato al Punitore, e di conseguenza un blocco sull’uso di quell’immagine ci sembra quantomeno ragionevole.

La prima stagione del Punisher è ora disponibile su Netflix, e il suo successo le ha garantito il rinnovo per una seconda stagione dopo poche settimane dall’esordio sulla nota piattaforma di streaming.