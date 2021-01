Marvel Comics presenta il trailer di Black Panther: The Intergalactic Empire

Dopo la serie Marvel Comics sul Cavaliere Nero, gli appassionati di supereroi saranno entusiasti di sapere che è in programma una collana inedita dedicata a Black Panther, di cui è disponibile un breve video trailer.

Trovate il filmato in calce alla notizia, a condividerlo è stato l'account ufficiale di YouTube della Marvel Entertainmen. Scopriamo così che l'autore Ta-Nehisi Coates e gli artisti Daniel Acuna e Ryan Bodenheim hanno collaborato per creare una nuova collana di fumetti dedicati al celebre personaggio, ecco quindi la sinossi ufficiale dell'opera: "Nello spazio profondo T'Challa ha scoperto una società alternativa di Wakanda conosciuta come l'Impero Intergalattico di Wakanda. I valori che questi guerrieri seguono sono l'opposto di quelli del regno di T'Challa. Dopo aver messo da parte gli animi più pacifici, ora vogliono conquistare l'intero universo e il loro prossimo obiettivo è la Terra dove si trova Wakanda. In questo emozionante e originale racconto di Black Panther troveremo anche personaggi quali Shuri, Storm e l'avversario principale di Black Panther, Erik Killmonger".

L'opera sarà disponibile a partire dal prossimo mese di febbraio, per ora non sappiamo ancora se arriverà in Italia, ma siamo sicuri che presto avremo altre notizie a riguardo. Per concludere vi lasciamo con questi funko pop degli eroi della Marvel Comics, in versione zombie.