Marvel, condizioni di lavoro disumane per Falcon & The Winter Soldier?

A inizio anno sono cominciate a circolare grosse accuse nei confronti dei Marvel Studios per come avrebbe gestito i lavori nel reparto degli effetti visivi. Sarebbe emerso che le condizioni lavorative erano penose, in quanto lo studio dava pochissimo tempo a disposizione e salari bassi. Nuove accuse ora coinvolgono Falcon and the Winter Soldier.

Alexandra Rebeck, che ha lavorato come coordinatrice dei VFX per l'imminente seconda stagione di Loki dei Marvel Studios, ha parlato con IndieWire per rivelare il duro trattamento che lei e il suo team hanno dovuto subire durante la lavorazione del suo primo progetto per la Marvel, ovvero la miniserie The Falcon & The Winder Soldier.

"Ricordo che in Falcon and the Winter Soldier la gente lavorava per 75 giorni di fila e si assentava solo in caso di 'esaurimento nervoso'. Non so come questo sia accettabile", ha dichiarato Rebeck.

"Non so come si possa far lavorare le persone in questo modo. Era la prima serie televisiva Marvel in assoluto, era durante il COVID, c'erano molte cose che non andavano a nostro favore. ... Questo non mi ha impedito di tornare ad altri show Marvel, e in quelli le condizioni erano molto migliorate. Quindi non credo che sia un problema della Marvel, ma da uno show all'altro le cose possono andare terribilmente male. Non voglio che chiunque entri nel mondo dei VFX finisca per fare quello che ho dovuto fare io in quella serie, perché non è umano. Non è normale".

Con la neonata International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), insieme a Moving Picture Technicians, Artists and Allied Craftswill, i sindacati del settore inizieranno a negoziare con la Marvel per ottenere contratti di lavoro migliori per i loro dipendenti che lavorano duramente nel settore degli effetti visivi.

Inoltre, la Marvel ha rifiutato di riconoscere il sindacato prima di questa alleanza, quindi farà tutto il possibile per vincere per il bene dei propri dipendenti e per evidenziare le dure condizioni di lavoro a cui è esposto il settore.