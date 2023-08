Marvel, condizioni di lavoro durissime per il reparto VFX:'Lavoriamo 18 ore al giorno'

È sempre più accesa la protesta dei lavoratori VFX di Marvel, dopo l'annuncio che oltre 50 dipendenti hanno votato per favorire un'elezione sindacale al National Labour Relations Board per essere rappresentati da International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE). Un passo importante seguito da dichiarazioni forti.

Già a gennaio scoppiò la polemica sui lavoratori VFX Marvel sottopagati. Portavoce del malcoltento è Mark Patch, organizzatore VFX per IATSE ed ex coordinatore di WandaVision di Disney+:"Queste sono aziende che stanno guadagnando miliardi di dollari dal nostro lavoro, quindi la ragionevolezza delle nostre richieste è chiedere di essere messi sullo stesso piano delle persone che lavorano al nostro fianco e avere accesso all'assistenza sanitaria, a un fondo pensione e alle tutele di base del lavoro. Riteniamo che questa sia una delle richieste più ragionevoli che chiunque abbia mai fatto" ha esordito Patch.



"Fanno uno sforzo per cavarsela con il minor numero di persone possibili, e aspettare che facciamo praticamente l'inferno e diciamo 'Non dormiamo più. Non abbiamo visto le nostre famiglie, lavoriamo tutti i fine settimana'. È allora che dicono 'Oh, va bene, ci sarà qualcun altro'. [...] Quando trasformi un film di 90 minuti in un lungometraggio di 10 ore, fondamentalmente stai facendo 10 volte la quantità di lavoro nello stesso periodo di tempo, a volte anche più breve. In particolare alla Marvel, abbiamo sicuramente visto da quando con il COVID la quantità di streaming è aumentata, la quantità di richieste sul nostro tempo e sulla nostra salute mentale è esplosa". Patch ha definito la Marvel come 'il McDonald's dei contenuti'.

Poi l'esperienza diretta:"Lavoravo a WandaVision e ci dissero 'Beh, non avrai più giorni liberi nei prossimi tre mesi fino a quando non consegneremo l'episodio 10. Stavamo già lavorando 18 ore al giorno. Dissi 'Come può essere sostenibile?'".



Nel frattempo gli artisti VFX vogliono unirsi al sindacato e lotteranno per avere maggiori tutele sul luogo di lavoro.