Marvel conferma il ritorno di Charlie Cox nel MCU prima di Daredevil: Born Again

L'attesissima Daredevil: Born Again segnerà il debutto 'stand-alone' di Charlie Cox nel Marvel Cinematic Universe, ma in queste ore i Marvel Studios hanno confermato che la star sarà vista molto prima in un altro capitolo della saga.

Stiamo parlando ovviamente di Echo, spin-off di Occhio di Falco e primo titolo Marvel del 2024 che fungerà anche da prequel per Daredevil: Born Again: in queste ore, infatti, i Marvel Studios hanno svelato la trama ufficiale e il cast di Echo, confermando definitivamente - dopo mesi di indiscrezioni e scoop da parte dei maggiori insider dell'industria - che nella serie appariranno anche Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, mitico interprete del villain Kingpin, che aveva già avuto un ruolo fondamentale nella serie tv di Occhio di Falco.

"Marvel Studios presenta Echo", si legge nella trama ufficiale fornita alla stampa, "nuova serie MCU in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) lotta per riconnettersi con le sue radici native americane mentre si confronta con il peso del lascito di una vita criminale che la vorrebbe erede del brutale regno di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin. Oltre a questo, il cast ufficiale di Echo include i nomi dei protagonisti Alaqua Cox e Vincent D'Onofrio, ma anticipa anche Chaske Spencer nei panni di Henry, Tantoo Cardinal nei panni di Chula, Graham Greene nei panni di Skully, Cody Lightning nei panni di Cousin Biscuits, Charlie Cox nei panni di Daredevil, Devery Jacobs nei panni di Bonnie e Zahn McClarnon nei panni di William Lopez.

Ricordiamo che Echo non ha ancora una data d'uscita ufficiale su Disney+, ma precedenti indiscrezioni avevano anticipato un possibile modello distributivo da 'binge-watching', con tutti gli episodi resi disponibili sulla piattaforma in un colpo solo. Vi terremo aggiornati.