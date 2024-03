Marvel conferma: 'Stiamo lavorando ad un progetto su Nova per il MCU'

Oltre ad aver svelato a che punto sono le serie tv di Ironheart e Wonder Man, il capo della sezione streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha confermato che la Marvel sta lavorando attivamente ad un progetto dedicato al supereroe Nova.

Proprio ora che le indiscrezioni parlano di arrivo di Ryan Gosling nel MCU, il produttore ha dichiarato durante una nuova intervista con Comicbook: "Adoriamo Nova. Siamo nelle prime fasi dello sviluppo di un progetto su Nova. Abbiamo un nuovo sistema dietro le quinte ai Marvel Studios. Siamo più come uno studio tradizionale ora. Stiamo sviluppando più di quanto effettivamente produrremo. Ci sono piani per sviluppare Nova. Anch'io amo Nova, personalmente. Adoro Rich Rider. Speriamo di riuscire a realizzarlo. Sapete com'è, le cose cambiano in continuazione. Immagino che si debba evocare queste cose per farle accadere, ma mi piacerebbe vedere uno show su Nova, un giorno."

Qualche giorno fa abbiamo ipotizzato che Ryan Gosling sia stato scelto per interpretare Silver Surfer nel nuovo film dei Fantastici 4, ma anche Nova è da sempre nei sogni dei fan: certo sembra difficile che una star di questo calibro possa firmare per una serie tv streaming, ma in effetti l'ultima volta che avevamo sentito parlare di Nova le indiscrezioni avevano anticipato che la serie era stata trasformata in un film, sebbene le parole di Winderbaum lasciano intendere ancora una volta che il progetto sia in sviluppo per Disney+.

Come al solito, staremo a vedere come evolverà la situazione.