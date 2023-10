Marvel, confermato: cancellata questa trama controversa da Falcon & The Winter Soldier

Prima che la pandemia ne interrompesse le riprese e ne rallentasse la post-produzione, The Falcon and the Winter Soldier sarebbe dovuta essere la prima serie dei Marvel Studios ad approdare in streaming su Disney+. Tuttavia, venne rimandata e uscì quindi dopo WandaVision. Adesso, è stato confermato che una storyline cruciale è stata cancellata.

Se inizialmente il grande debutto di Anthony Mackie nei panni di Capitan America era stato accolto con entusiasmo, alla fine della prima stagione quello stesso entusiasmo si è ridotto sensibilmente. Il finale, in particolare, ha lasciato molti con l'amaro in bocca: alcuni hanno pensato che la storia fosse stata affrettata e che lo sviluppo dei personaggi fosse stato buttato alle ortiche.

Molti fan hanno iniziato a ipotizzare che la qualità fosse diminuita per colpa di decisioni prese all'ultimo minuto a causa dell'impatto della COVID-19 e quanto pare le cose sono andate effettivamente in quel modo.

Secondo alcune indiscrezioni, in The Falcon and the Winter Soldier - le cui riprese sono iniziate nell'autunno del 2019 per poi essere interrotte nel marzo del 2020 a causa della pandemia - c'era una sottotrama che seguiva la diffusione di una malattia contagiosa, ma questa è stata tagliata a causa dell'arrivo della vera pandemia. Sebbene sia stato confermato che qualcosa è stato effettivamente tagliato, i dettagli in merito non sono mai stati confermati.

Il libro MCU: The Reign of Marvel Studios, scritto da Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards, è ora disponibile in tutto il mondo e ha rivelato i dettagli di una controversa sottotrama rimossa da The Falcon and the Winter Soldier. Il libro conferma che originariamente c'era una storyline che vedeva "gli eroi correre contro il tempo per fermare una malattia in rapida diffusione".

"The Falcon and the Winter Soldier aveva già interrotto le riprese a Porto Rico dopo il devastante terremoto del gennaio 2020. La pandemia non solo ha costretto la serie a interrompere le riprese a Praga, ma ha fatto sì che una sottotrama già pianificata, sugli eroi che si precipitavano per fermare una malattia in rapida diffusione, sembrasse un po' troppo simile alla realtà". (Spellman ha ammesso che la produzione ha tagliato questa storia secondaria, anche se ha specificato che non è stata una decisione presa a causa del coronavirus).

Facile capire perché certi piani siano stati cambiati in corso d'opera, con Disney che non avrebbe voluto che la sua prima serie Marvel su Disney+ parlasse proprio di una pandemia in un periodo in cui la preoccupazione per la situazione globale era al suo apice.

Prossimamente, rivedremo Anthony Mackie in Captain America: Brave New World, che introdurrà anche Harrison Ford nei panni del Generale Ross, il cui ruolo era stato ricoperto finora da William Hurt, scomparso nel marzo 2022.

Captain America: Brave New World ha una data d'uscita fissata al momento per il 26 luglio 2024.