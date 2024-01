Marvel, nuovo contratto per Hailee Steinfeld? Ecco in quali film e serie tv apparirà

Il futuro dei Marvel Studios e della Multiverse Saga è ancora nebuloso, sia per gli ultimi insuccessi commerciali sia per tutta la faccenda che coinvolge il licenziamento di Jonathan Majors e il problema del recasting del villain principale Kang. Secondo un recente rumor, poi, pare che Hailee Steinfeld abbia firmato un nuovo contratto multi-film.

Secondo il rumor in questione, diffuso dalla pagina X di Marvel Updates, sembra che l'attrice interpreterà il personaggio di Kate Bishop per altri quattro progetti facenti parte del Marvel Cinematic Universe.

Dopo averla vista esordire nel MCU nella prima e finora unica stagione di Hawkeye, e dopo il breve cameo alla fine di The Marvels, dovremo rivedere il personaggio in un altro cameo per un progetto non ancora rivelato, successivamente nella seconda stagione di Hawkeye (non ancora confermata dai Marvel Studios), nel film sugli Young Avengers anticipato da quel cameo alla fine di The Marvels e infine nel film corale Avengers: Secret Wars.

Vedremo se nelle prossime settimane questo rumor verrà confermato da un qualche annuncio ufficiale sul contratto che lega Steinfled alla Marvel.

Il personaggio di Kate Bishop è relativamente giovane tra quelli che finora sono apparsi nel Marvel Cinematic Universe, così come la creazione degli Young Avengers non è avvenuta molto tempo fa.

In un periodo buio per i fumetti Marvel, in cui gli Avengers erano stati sciolti e l'originale Occhio di Falco era morto, Kate Bishop ha deciso di formare, insieme a un gruppo di altri giovani eroi, gli Young Avengers. Questo avvenne nel fumetto solista Young Avengers del 2005.

È in questo momento che Kate prende il mantello di Occhio di Falco per sé. All'epoca non ci fu un vero e proprio passaggio di testimone, dato che Clint Barton era morto nei fumetti. Si trattò invece di un lento processo di integrazione nei Giovani Vendicatori e di difesa del diritto di esistere della squadra quando eroi come Capitan America e Iron Man non volevano avere nulla a che fare con loro.

È stato solo quando Kate ha affrontato Steve Rogers e gli ha spiegato che non avrebbero smesso di fare ciò che ritenevano giusto, che Cap ha cambiato opinione su di lei e sui Giovani Vendicatori nel loro complesso. In effetti, più tardi in quella stessa serie, Capitan America le invierà una lettera, indirizzata a "Occhio di Falco", in cui afferma di rispettare ciò che i Giovani Vendicatori stanno facendo. Fu dopo questo incontro che Kate Bishop assunse con orgoglio il soprannome di Occhio di Falco.