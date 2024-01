Marvel, cosa sta succedendo con la serie tv di Disney+ Wonder Man?

Nel 2021 il regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton firmò un accordo con Disney che avrebbe compreso anche la realizzazione di una serie su Wonder Man ambientata a Hollywood. Tuttavia, sono passati anni e la serie non ha ancora visto la luce. Cosa ne sarà del progetto annunciato ormai parecchio tempo fa?

La storia di Wonder Man è basata su un supercriminale che diventa supereroe e introdotto la prima volta nel 1964, comparendo varie volte nelle storie a fumetti Marvel nel corso degli anni. Un personaggio molto noto, tanto da dover inizialmente comparire anche nel volume 2 di Guardiani della Galassia con il volto di Nathan Fillion.



Nel mese di giugno del 2022 fu annunciata ufficialmente la serie tv Wonder Man, diretta da Destin Daniel Cretton.

Successivamente venne scelto Yahya Abdul-Mateen II per il ruolo del protagonista, con il ritorno di Ben Kingsley nel ruolo di Trevor Slattery. La produzione avrebbe dovuto avviarsi nel giugno 2023. In seguito, l'insuccesso di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, così come i risultati sotto alle aspettative di serie come She-Hulk: Attorney at Law. Inoltre, lo sciopero di attori e sceneggiatori ha sconvolto l'estate hollywoodiana e bloccato la maggior parte delle produzioni.



Le riprese di Wonder Man sono proseguite per qualche settimana dopo l'inizio della mobilitazione degli sceneggiatori ma la presa di posizione anche della categoria degli attori ha bloccato del tutto l'industria. Nel frattempo, il nuovo insuccesso di The Marvels ha infierito ulteriormente sui progetti Marvel. Il cambio di strategia dello studio ha influito anche sui progetti in corso e nonostante il mese di produzione precedente agli scioperi, Wonder Man è finito in un limbo e non è ancora chiaro se le riprese possano o meno riprendere in futuro; si tratta di una serie concepita nel periodo di maggior entusiasmo del Marvel Cinematic Universe e inghiottita dai parecchi problemi ai quali ha dovuto far fronte lo studio negli ultimi quattro anni.



Secondo voi verrà conclusa la serie su Wonder Man?