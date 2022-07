Marvel, il costume di Daredevil per She-Hulk sarà lo stesso della serie Netflix?

Come confermato ufficialmente dal nuovo trailer di She Hulk, dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home Charlie Cox tornerà ad interpretare Daredevil nel MCU a qualche anno dalla conclusione dell'acclamata serie tv di Netflix dedicata al supereroe Marvel.

C'è grandissima attesa per l'arrivo di Daredevil nella serie dedicata a Jennifer Walters, specialmente perché preluderà alla nuova serie tv di Disney Plus Daredevil Born Again, che arriverà nel 2024 e sarà composta da ben 18 episodi, ma nel frattempo i fan si stanno domandando: nel MCU Matt Murdock indosserà lo stesso costume di Daredevil della serie di Netflix?

Il trailer di She-Hulk non offre una risposta chiara e definitiva alla domanda, dato che include solo un cameo molto fugace del supereroe di Hell's Kitchen, ma mettendo in pausa il filmato promozionale e strizzando gli occhi, si può intuire che il costume di Daredevil nel MCU sarà molto simile a quello della serie originale: pare che, a differenza della serie Netflix, sia stata aggiunta una colorazione virata verso il giallo, omaggio ad un celebre costume 'classico' del personaggio a fumetti, ma basta dare un'occhiata alla foto che vi proponiamo in calce all'articolo per rendersi conto che effettivamente il costume di Daredevil in She-Hulk sarà quasi identico a quello della serie Netflix: le due tute (a sinistra quella 'nuova', a destra quella dello show originale) sembrano quasi combaciare, fatta eccezione per le due differenti tonalità.

Staremo a vedere se e in che modo il passaggio dal nero/rosso di Netflix al giallo/rosso di Disney Plus sarà giustificato durante gli eventi di She-Hulk: voi che aspettative avete per il ritorno di Daredevil? Ditecelo nei commenti. She-Hulk, lo ricordiamo, inizierà la sua pubblicazione a partire dal 17 agosto.