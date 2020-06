Marvel, Crossbones avrà una serie tutta sua? Ne parla Frank Grillo

Il rumor sul ritorno di Crossbones nel Marvel Cinematic Universe incomincia a farsi insistente, tanto che anche l'attore che lo ha interpretato si è ritrovato a parlarne, in relazione ad un'ipotetica serie basata esclusivamente su Brock Rumlow.

"Mi piacerebbe che accadesse soprattutto perché non ho mai visto un personaggio apparire per così poco tempo sullo schermo e guadagnarsi una così grande attenzione da parte dei fan . A volte mi ritrovo a pensarci. Ho un grande rapporto con i ragazzi della Marvel, ma perché mai non hanno mai provato a mettere in atto qualcosa di simile, anche senza di me? Perché Crossbones non fa parte dei piani?", ha dichiarato Frank Grillo a Forbes.

Ad averlo colpito in maniera particolare è l'affetto dei fan nei confronti di un villain a cui è stato dedicato pochissimo screen time, al punto che "viene da pensare che il personaggio abbia fatto parte di 75 film diversi a giudicare dal fatto che la gente viene da me tutti i giorni per parlare di Crossbones. Mi chiedono foto come se fossi Captain America".

Nonostante le precedenti dichiarazioni sulla volontà di allontanarsi da Marvel, l'attore ammette che se il semaforo verde dovesse arrivare non ci penserebbe un attimo a dire di sì, anche se conclude il suo intervento un po' amareggiato ammettendo: "È un gran personaggio, ma se mai dovesse ritornare, probabilmente sceglierebbero qualcuno che ha la metà dei miei anni".

Chissà se vedremo mai una serie su Rumlow; nel caso dovesse essere un prequel potrebbe anche esserci spazio per dei riferimenti al Crossbones di Grillo. Cosa ne pensate del personaggio? Il suo sarebbe un ritorno gradito? L'attore ha parlato inoltre dei duri allenamenti per Captain America Civil War.