Marvel, Daniel Bruhl commenta i rumor sul futuro di Zemo: sarà in Thunderbolts?

Baron Zemo, interpretato da Daniel Bruhl, è tornato in The Falcon and the Winter Soldier. Ma lo stesso personaggio sarà anche in Thunderbolts? Ne parla l'attore.

"È sempre un argomento delicato: cosa si può dire? Cosa non si può dire? È un universo così complesso, come sapete, di cui io ne capisco forse solo l'1%. Ci sono certe opportunità per te, ci sono certe costellazioni di cui potresti far parte più che in altre. Ma è tutto un grande se e un punto interrogativo. Ma ripeto, se questo fosse stato uno dei progetti per Zemo. Non starei girando qui in Australia con Ron Howard. E [se] il destino riportasse Zemo un'altra volta, probabilmente non direi di no", così ha affermato Bruhl in una recente intervista per Screen Rant.

"Credo sia stato bello con Zemo perché era così sorprendente e diverso. Inoltre, la seconda volta sono stato invitato a esplorare il senso dell'umorismo di quel personaggio, che mi piace molto. Quindi, ancora una volta, è stata una sorpresa, sono stato invitato a sorprendere le persone. Quindi credo che se dovesse ripresentarsi, dovrete davvero pensare attentamente a cosa sta combinando questo piccolo pazzo questa volta?", ha continuato.

L'attore ha poi concluso dicendo: "Quindi, se si presentasse l'occasione giusta, non direi di no, ovviamente. Ma per ora sono impegnato in altre cose di cui sono molto felice perché potrebbero essersi scontrate. Credo che stiano girando [Thunderbolts] proprio in questi giorni, quindi il destino e il fato sempre. Credo fermamente in questo. Devi solo seguire la strada che ti viene offerta".

