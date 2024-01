Marvel, Daredevil in azione nel nuovo video di Echo

Online è stata pubblicata una nuova clip della miniserie MCU Echo, nella quale si vedono Daredevil e Maya Lopez in un combattimento corpo a corpo che mostra il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock in una serie tv del franchise, dopo la cancellazione di Daredevil su Netflix di qualche anno fa.

Dopo alcune apparizioni da guest star in Spider-Man: No Way Home e nella serie She-Hulk: Attorney at Law, Daredevil è pronto a partecipare anche a Echo prima di dedicarsi esclusivamente alla serie Daredevil: Born Again. Rispetto alle altre serie Marvel, Echo sarà più violenta e potrebbe riservare diverse novità ai fan Marvel rispetto al passato.



La scena della clip mostra una sequenza di combattimento tra Maya Lopez, interpretata da Alaqua Cox, e Daredevil (Charlie Cox); il combattimento si svolge in un'unica ripresa, con Murdock che utilizza i propri bastoni sfruttando le acrobazie che avevano caratterizzato anche la sua partecipazione a She-Hulk: Attorney at Law.



Nella clip di Echo, Daredevil torna ad indossare il suo classico costume rosso e nero, rispetto a quello giallo e rosso indossato in She-Hulk, che ricordava il look del personaggio nei primi fumetti. L'uscita di Echo è prevista il 9 gennaio, con la distribuzione dei primi cinque episodi su Disney+.



Nel cast della serie Alaqua Cox, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nei panni del malvagio Wilson Fisk/Kingpin.