Marvel Daredevil Born Again, Punisher avrà un costume molto diverso dalla serie Netflix?

Prima ancora che si decidesse di rendere canoniche le serie Netflix nel MCU, i Marvel Studios avevano confermato il ritorno di Jon Bernthal in Daredevil: Born Again nei panni di The Punisher. Ora che quegli show sono parte del canone, sappiamo che il passato del personaggio sarà importante, ma il costume che il personaggio indosserà sarà diverso?

Anche se i Marvel Studios hanno dimostrato di poter essere in grado di realizzare progetti per un pubblico più adulto con Echo, The Punisher è una questione completamente diversa. Il logo del personaggio è stato oggetto di controversie negli ultimi anni, costringendo la Marvel a proporre un design completamente nuovo per il personaggio. In realtà, è possibile che questo restyling venga adattato nuovamente per il debutto del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

La recente serie The Punisher di Jason Aaron e Jesus Saiz fa di Frank Castle l'avatar della Mano, un'antica organizzazione di arti marziali guidata da un demone noto come Bestia. L'adattamento e la modifica del personaggio non solo sono possibili grazie ai budget più consistenti di cui dispongono i Marvel Studios per i loro show, che consentono di dare al Punitore una trama più soprannaturale, ma aiutano anche i Marvel Studios a prendere le distanze dal logo utilizzato da persone poco raccomandabili nel mondo reale.

"Dopo aver scritto per The Punisher nel corso degli anni, sono sempre stato affascinato dal personaggio di Frank Castle. Quali momenti lo hanno reso il Punitore, anche prima di quel fatidico giorno nel parco? E fino a che punto si spingerà per vincere la guerra che ha consumato la sua vita? Spoiler: fino a dove è necessario", aveva detto Aaron a proposito dei cambiamenti. "Questa storia è il passo successivo destinato all'oscura e tragica evoluzione di Frank Castle, da ragazzo problematico a soldato eroico, a vigilante assetato di vendetta... a Re degli Assassini, debitamente consacrato. Credetemi quando vi dico che sono entusiasta di questa storia come di qualsiasi altra che abbia mai scritto per la Marvel".

Le riprese di Daredevil: Born Again sono ripartite dopo lo stop imposto dagli scioperi e dopo il dietrofront dei Marvel Studios che non era rimasta affatto soddisfatta del materiale girato fino a quel momento, intervenendo con un cambio di sceneggiatori e registi e riducendo il numero di episodi.

Daredevil: Born Again debutterà nel corso del 2025 su Disney+.