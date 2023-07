Marvel, Dermot Mulroney e l'esilarante reazione ad Harrison Ford presidente USA nel MCU

Nel corso della miniserie Secret Invasion ha fatto il suo debutto Dermot Mulroney nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti, personaggio che era stato menzionato in Black Panther, pur all'insaputa dello stesso Mulroney. Tuttavia, l'attore ha recentemente parlato del significato dell'arrivo di Harrison Ford nel MCU nei panni del Generale Ross.

"È una brutta notizia. È davvero una brutta notizia". Mulroney ha rivelato. "No, lo sapevo. Non so quali siano le intenzioni di nessuno. Non potrei chiedere di più. Sono così soddisfatto ed entusiasta di aver partecipato a Secret Invasion, ma non so se Ritson sopravviverà, vivrà o continuerà la sua storia. Sarebbe un'emozione, ovviamente. Ma se devo perdere la prossima elezione a favore di un americano e si dà il caso che quell'americano sia Harrison Ford, credo che sia giusto così. E va bene così. Forse potrei candidarmi... Non c'è nulla che vieti i due mandati. Potrei essere il suo vicepresidente, no? Potrei fare due mandati come presidente e poi due mandati come vicepresidente sotto il presidente Harrison Ford".

Secret Invasion è incentrato sui veterani del MCU Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) che iniziano a gestire un'invasione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Tra gli altri veterani del MCU abbiamo visto Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Don Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes / War Machine e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross. Tra i nuovi membri del cast figurano Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie sarà scritta e prodotta esecutivamente da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim.

Nell'ultimo episodio abbiamo visto una guest star a sorpresa da Black Widow che farà sicuramente piacere ai fan.

Alla conclusione della miniserie manca ormai un solo episodio, dopodiché sarà la volta della Stagione 2 di Loki, in arrivo il 6 ottobre prossimo e di The Marvels a novembre nei cinema.