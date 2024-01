Marvel, nuovi dettagli sulla serie tv mai fatta sugli Eterni: 'Era la versione buona'

Mentre i fan dei Marvel Studios sono ancora in attesa di una conferma di Eternals 2, John Ridley ha rivelato che il suo progetto Marvel abbandonato quasi dieci anni fa era effettivamente basato sui personaggi che infine hanno debuttato al cinema nel film di Chloe Zhao. Lo sceneggiatore si è riferito ad esso come alla "versione buona di Eternals".

Durante una sua recente apparizione al podcast Comic Book Club, lo sceneggiatore Premio Oscar per 12 anni schiavo ha dichiarato che la serie televisiva che stava sviluppando alla ABC nel 2015 "non è più in lavorazione", ma che era una "versione televisiva di Eternals, ma buona".

"La mia versione o la versione buona era così fottutamente strana", ha ricordato Ridley. "C'era la mia versione, ovvero quella che per me era la versione buona, il che non significa nulla e c'era la versione che [Marvel] ha finito per realizzare, che non credo fosse particolarmente buona, devo essere onesto".

Qualche anno dopo, i Marvel Studios hanno prodotto il film Eternals uscito poi nel 2021, diretto da Chloé Zhao e con un cast stellare che comprendeva Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington e Richard Madden. Il film segue gli Eterni, esseri immortali che vivono sulla Terra e la proteggono dai Devianti meno evoluti.

Ridley, che ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura di 12 anni schiavo, ha descritto nei dettagli l'episodio pilota della sua serie, dicendo: "La mia versione iniziava con un giovane uomo, probabilmente di 17, 18 anni. Ed è seduto lì. Rimane seduto per un momento. Poi solleva le mani. Ha un trapano. E accende il trapano. E avvicina il trapano all'orecchio. E inizia a spingerlo dentro. E poi tutto partiva da lì. È così che iniziava. E poi credo che si vedesse un altro bambino. Dorme nella vasca da bagno, si copre con la carta stagnola. È una storia davvero strana di queste persone che sono, voglio dire, semplicemente strambe".

Ma lo scrittore e regista ha ammesso che la sua versione era "davvero difficile [da sviluppare]". In seguito si è reso conto che "la cosa migliore da fare per tutti era non continuare con me, perché non so se sarebbe stato divertente [per tutti]". Ridley ha aggiunto: "Intendo dire che ciò che è divertente per me spesso non è populista, il che è ottimo per molti dei lavori che faccio, ma questo doveva essere un prodotto un po' più popolare, davvero".

Nel periodo in cui la serie di Ridley era in fase di sviluppo, Marvel Television produceva altri show come Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter e Jessica Jones. In seguito, però, la Marvel TV è stata inglobata dai Marvel Studios e diversi show, tra cui la serie Eternals, sono stati cancellati.