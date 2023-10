Marvel, Disney+ cambia la timeline della saga: scoprite l'ultimo aggiornamento

Una delle poche certezze dei fan del Marvel Cinematic Universe è sempre stata la timeline. Con il finale del quarto episodio di Loki, sembra che anche quella sia diventata molto incerta. Su Disney+, infatti, è stata "cambiata" l'intera sequenza temporale dei film appartenenti all'universo Marvel.

Mentre molti parlano del miglior finale di una saga dai tempi dell'Infinity Saga altri stanno discutendo su come, effettivamente, le conseguenze possano essere difficili da gestire. Subito dopo l'uscita dell'episodio su Disney+ sono state aggiornate le posizioni temporali che, tecnicamente, fino a poco tempo prima erano prima (o dopo) di altre. L'aggiornamento della piattaforma, ovviamente, ha fatto partire tantissime congetture nei fan credendo che, questa scelta, in un modo o nell'altro possa essere legata al finale del quarto episodio di Loki.

L'aggiornamento più importante sarebbe riguardo la posizione in questo enorme quadro di Shang-Chi e La leggenda dei 10 anelli posizionato ora tra WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier. La nuova timeline propone i titoli in questo ordine:

Captain America: The First Avenger Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 The Incredible Hulk Thor The Avengers Thor: The Dark World Iron Man 3 Captain America: The Winter Soldier Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Vol. 2 I Am Groot Avengers: Age of Ultron Ant-Man Captain America: Civil War Black Widow Black Panther Spider-Man: Homecoming Doctor Strange Thor: Ragnarok Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Loki What If...? WandaVision Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings The Falcon and the Winter Soldier Spider-Man: Far From Home Eternals Doctor Strange in the Multiverse of Madness Hawkeye Moon Knight Black Panther: Wakanda Forever She-Hulk: Attorney at Law Ms. Marvel Thor: Love and Thunder Werewolf by Night The Guardians of the Galaxy Holiday Special Ant-Man and The Wasp: Quantumania Guardians of the Galaxy Vol. 3 Secret Invasion

