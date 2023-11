Marvel, Disney conferma l'uscita di What If 2: ecco quando arriverà

La prima stagione di What If? della Marvel è uscita ormai nel lontano 2021 e i fan stavano cominciando a spazientirsi nell'attesa di conoscere finalmente la data d'uscita della seconda mandata di episodi. Nelle ultime ore, Disney ha ufficialmente confermato quando approderanno i nuovi episodi della serie d'animazione che gioca col vasto Multiverso.

Ebbene, la serie animata della Marvel tornerà per la sua seconda stagione a dicembre.

Nella giornata di ieri, Disney+ ha rivelato la sua programmazione completa per le festività natalizie, e l'annuncio è stato accompagnato da alcune finestre di uscita per i titoli che arriveranno sullo streamer verso la fine dell'anno. L'annuncio conferma che la Stagione 2 di Marvel's What If...? arriverà entro l'anno e visto che i titolo non è presente nell'elenco delle aggiunte di novembre, ciò significa che a dicembre lo show farà il suo attesissimo ritorno.

Altre importanti aggiunte in arrivo su Disney+ a dicembre sono il debutto in streaming di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il 1° dicembre, e come segnalato dal trailer di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, quest'ultima arriverà il 20 dicembre.

Durante un'intervista rilasciata a Deadline lo scorso anno, il regista di What If...? Bryan Andrews ha dichiarato che la seconda stagione della serie animata Marvel sarebbe stata molto più "folle" della precedente.

"Ovviamente si tratta di storie più uniche, che pian piano diventano un po' più folli", ha detto Andrews. "Nella prima stagione Kevin ha voluto mantenere un po' più di calma, avere un piccolo progetto che fosse diverso e che rendesse queste storie diverse, ma sempre molto legate a un momento di uno dei film o a un film in particolare".

"Ora ci sono più film e più cose da cui attingere, quindi non dobbiamo ritagliarci solo un piccolo momento. Possiamo espanderci e le cose possono diventare un po' più stravaganti", ha aggiunto Andrews. "Nella seconda stagione abbiamo alzato il tiro e nella terza siamo diventati ancora più stravaganti. Nella seconda stagione, abbiamo personaggi diversi con cui non abbiamo mai avuto la possibilità di giocare prima e vediamo come si integreranno con alcuni dei personaggi già mostrati. Ci sono molte cose davvero interessanti e non vedo l'ora che la gente le veda".