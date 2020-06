Marvel e Disney+, Falcon and the Winder Soldier e Wandavision usciranno nel 2020?

Mentre sono ripartite le riprese per Falcon and the Winter Soldier e per Wandavision il ciak ricomincia a luglio, nell'MCU ci si chiede se entro quest'anno Disney+ riuscirà a lanciare uno dei suoi show tanto attesi.

Per quanto riguarda Falcon and the Winter Soldier, se originariamente il rilascio era previsto per agosto, lo slittamento dovuto al Coronavirus ha messo fin da marzo in discussione la data ufficiale della serie tv, che mancando una parte di riprese sembra improbabile possa uscire in estate.

Considerando che la produzione ha garantito una qualità cinematografica per i suoi show, anche supponendo che si riprenda a girare entro pochi giorni, sarebbe comunque impensabile valutare un'uscita autunnale.

Inoltre c'è anche da prendere in esame le uscite previste prima di Falcon and the Winter Soldier, come il film Black Widow slittato per ora a novembre, che sebbene narri eventi accaduti anni prima di Avangers:Endgame, sappiamo bene come nell'universo Marvel fatti apparentemente distanti possano essere interconnessi fra loro. Se i Marvel Studios vogliono mantenere intatta la scaletta delle uscite, questo farà slittare ulteriormente anche l'uscita della serie tv su Sam Wilson e Bucky Barnes.

A differenza di Falcon and the Winter Soldier, sembra che Wandavision non dovrebbe subire grosse posticipazioni del rilascio per Disney+, previsto per dicembre 2020. Questo perché a differenza del primo non ha altri titoli interconnessi in produzione che devono essere rilasciati obbligatoriamente prima. Forse potrebbe subire un ritardo di pochi mesi e uscire così per inizi 2021.

Tant'è che il film che proseguirà Wandavision, Doctor Strange in Multiverse of Madness, è slittato per marzo 2022 quindi il problema non sussiste, in quanto si suppone che nel frattempo la produzione di Wandavision abbia tutto il tempo di terminare la serie tv e lanciarla sulla piattaforma streaming senza intoppi.