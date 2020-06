Marvel, due attesissime serie animate proseguono su Hulu

Lo stato delle serie Marvel è molto particolare nell'ultimo periodo, mentre su Netflix tutto sembra ormai morto e sepolto, su Hulu proseguono le produzioni anche se in maniera ridimensionata.

Delle quattro serie previste infatti - MODOK, Hit Monkey, Tigra & Dazzler e Howard the Duck - le ultime due sono state cancellate. Questo cambio di rotta sembrerebbe essere dipeso dalla promozione di Kevin Feige a Chief Creative Officer di Marvel Entertainment.

Secondo quanto riferito dallo showrunner di Howard the Duck, Kevin Smith a ComicBook, pare che sia MODOK che Hit Monkey fossero già in produzione quando è avvenuto il rimpasto della Marvel, mentre le altre due serie non erano ancora state iniziate, e per tale motivazione probabilmente sono state cancellate.

"MODOK era già in una fase avanzata della sua produzione essendo una serie in CGI. Hit Monkey sarebbe stata la successiva. Essendo già nella fase di animazione, anche questa era sicuramnete più avanti delle altre serie. Noi invece eravamo ancora alla fase di scrittura. Tenuto conto che c'era molto ancora da scrivere e tagliare, la nostra serie era la più semplice da cancellare. Eravamo semplicemente uno strascico di Marvel Television, che ora è stata rinominata e inglobata nel MCU sotto il controllo di Kevin Feige. Non abbiamo mai fatto parte dei suoi piani. Quindi quando Marvel Television è stata assorbita dai Marvel Studios ce ne siamo andati".

Lo showrunner ha poi continuato dicendo che certamente non c'erano ostilità, ma solo precise esigenze economiche alla base di queste scelte: "Non c'era di certo ostilità o qualcosa del genere. Era chiaro che bisognava risparmiare denaro le prime due serie erano stati spesi già abbastanza soldi essendo in produzione, quindi dovevano continuare. Le altre due serie invece erano solo un'idea, non era stato speso nulla. C'erano solo gli script. Quindi è stato più facile chiuderle".

In attesa di vedere questi nuovi show su Hulu, la nuova serie animata Marvel Battleworld: Mystery of the Thanostones del MCU è stata pubblicata su Youtube. Molti sono anche i film Marvel attesissimi per il 2022. Ne vedremo sicuramente delle belle.