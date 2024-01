Marvel Echo, Alaqua Cox sogna in grande: 'Voglio un crossover con Spider-Man'

Mentre la community dei fan Marvel è in attesa di nuove conferme sull'arco narrativo Devil Reign, nel corso di una recente intervista promozionale per la nuova serie tv Echo l'attrice Alaqua Cox ha parlato di un ipotetico futuro crossover con Spider-Man.

Parlando con i colleghi del sito ComicBook, l'attrice - che riprenderà il ruolo di Echo nella sua serie tv stand-alone dopo aver esordito nel MCU durante gli eventi della serie tv Occhio di Falco - è stata interrogata su quale personaggio Marvel vorrebbe incontrare in futuro, una vera e propria domanda di rito che viene posta spesso ai nuovi arrivati nel franchise: e, come molte star prima di lei, anche Alaqua Cox ha nominato Spider-Man, forse il supereroe più popolare al mondo, che nel MCU è interpretato da Tom Holland. "Mi fanno spesso questa domanda, ma la risposta è sempre la stessa: Spider-Man", ha confessato l'attrice.

Le dichiarazioni di Alaqua Cox sono destinate a dare il là a numerose speculazioni da parte dei: in queste ore, infatti, è stato ufficialmente confermato che Echo sarà un prequel di Daredevil: Born Again, che a sua volta secondo le indiscrezioni sarà fortemente collegato a Spider-Man 4. E proprio mentre la Marvel ha confermato che Daredevil Netflix è canonico nel MCU, giungono voci secondo le quali Drew Goddard, il produttore esecutivo e showrunner della prima stagione della serie con Charlie Cox, sarebbe in lizza per dirigere Spider-Man 4, il nuovo film della saga MCU con protagonista Tom Holland.

Echo uscirà il 10 gennaio su Disney+, con tutti gli episodi subito disponibili al lancio.