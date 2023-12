Marvel Echo, clamoroso: già svelato il finale? Non leggete se temete gli spoiler

Echo sarà la prima serie tv MCU del 2024 e uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 10 gennaio con tutti e 5 gli episodi disponibili il giorno del lancio, ma in quest ore un nuovo leak potrebbe aver già svelato il finale.

In un post condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network X ma oscurato per 'contenuti sensibili' (e quindi impossibile da inserire in calce all'articolo: potete recuperarlo cliccando sul link della fonte che trovate in basso), il famoso insider Cryptic4KQuality ha svelato ai suoi follower il finale dell'ultimo episodio di Echo, che a quanto pare avrà grosse ripercussioni sul futuro del MCU e in particolare sulle serie tv Disney+: vi avvisiamo che, se confermato, il leak ovviamente svelerà grossi spoiler sul prossimo titolo Marvel, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di interrompere la lettura al termine di questa frase.

Se invece siete rimasti con noi, ecco che cosa scrive l'insider nel suo post: "Nel corso della storia Echo è costretta a tornare a collaborare con Kingpin perché il Cartello dei Coltelli Neri, una gang precedentemente affiliata all'organizzazione criminale di Maya e Wilson Fisk, vogliono fare fuori entrambi, motivo per cui Echo tornerà a fare squadra con Kingpin per sopravvivere. Il finale di Echo vede Maya tornare a New York, dove una volta lasciatasi per sempre alle spalle la sua vita criminale intraprenderà un nuovo lavoro come investigatrice privata a Manhattan. "La scena conclusiva aprirà la strada alla fase successiva del suo viaggio, con Daredevil che la avvincerà proponendole un nuovo caso: la scena servirà ad introdurre la nuova serie tv Daredevil: Born Again."

Le informazioni diffuse dallo scooper, se confermate, sono dunque particolarmente rivelanti anche per la serie tv Daredevil: Born Again, nella cui storia a questo punto è lecito aspettarsi anche un ruolo per Echo. Scopriremo il prossimo 10 gennaio quanto sarà accurato il leak fatto trapelare da Cryptic4KQuality, la cui reputazione però finora non è mai venuta meno.