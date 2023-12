Marvel Echo, primi poster per il ritorno di Kingpin

I Marvel Studios hanno pubblicato nuovi poster della miniserie Echo, che mostrano il ritorno nel 2024 del personaggio di Vincent D'Onofrio, Kingpin, dopo la sua apparizione nella serie precedente con Jeremy Renner, Hawkeye. La miniserie Echo riporterà sullo schermo il personaggio a gennaio, su Disney+ e Hulu.

In attesa della première, Amazon ha proposto una gamma di nuovi articoli di merchandising per Echo con Kingpin.

Un poster ispirato alla cover di un fumetto mette in evidenza Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez, e il Wilson Fisk di D'Onofrio.



Un altro poste, tutto in bianco e nero, sposta l'attenzione totalmente su Kingpin, con la ferita agli occhi ben visibile a causa del colpo di pistola di Maya nel finale di Hawkeye.

Un terzo poster riporta l'attenzione sul personaggio di Alaqua Cox, che sottolinea le origini native americane, indizi di un possibile approfondimento nella serie sottoforma di flashback. Scoprite cos'è successo a Kingpin sul finale della serie Hawkeye, con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco.



Marvel era stata criticata per la rappresentazione edulcorata di Kingpin in Hawkeye, rispetto a quanto visto nelle serie su Netflix, molto più oscuro e violento, per ottenere un'atmosfera da PG-13. Ora con il rating R per Echo, la serie dovrebbe essere in grado di sfruttare al meglio il lato dark del personaggio.



Un assaggio i fan hanno potuto averlo già nel trailer di Echo.