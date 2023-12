Marvel Echo, promosso o bocciato? Online le prime recensioni per la serie MCU

Mentre online già circolano i primi spoiler sul finale di Echo, per la prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe in arrivo in esclusiva su Disney+ a gennaio è già tempo di giudizi, con le prime recensioni e reazioni pubblicate in queste ore.

Prima delle feste natalizie, infatti, i Marvel Studios hanno organizzato un evento per la critica britannica proiettando al cinema i primi due episodi di Echo, e lasciando carta bianca (fatta eccezione per gli spoiler, ovviamente) alla pubblicazione di reaction online: il responso è stato pressoché unanimemente positivo, con la stampa presente che ha promosso a pieni voti Echo esaltandone le 'incredibili scene di combattimento, molto violente e realistiche' e la performance dell'attrice protagonista Alaqua Cox, che avrà tutti i riflettori puntati addosso dopo la marginale partecipazione alla serie tv Occhio di Falco, di cui Echo sarà un vero e proprio sequel spin-off.

Le reaction confermano anche che Echo sarà qualcosa di totalmente inedito nel MCU, con la serie tv descritta come 'la cosa più realistica mai fatta dalla Marvel', e molti post sui social strizzano l'occhio ai fan di Daredevil promettendo che le atmosfere e i toni di Echo saranno identici a quelli delle serie tv Netflix, con la storia descritta come "violenta e oscura" e "incentrata sullo sviluppo dei personaggi".

Ricordiamo che Echo uscirà il 10 gennaio 2024 su Disney+, sarà il primo progetto targato rated-r per i Marvel Studios e anche la prima serie tv a debuttare con un modello binge-watching, con tutti i 5 episodi disponibili al lancio.